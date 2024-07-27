Азербайджан проделывает огромную работу по благоустройству Карабаха.

Как передает Day.Az, oб этом сказал в субботу Trend возглавляющий делегацию из туристического клуба Most Traveled People (MTP) Чарльз Вили.

"Я провожу туры по Карабаху уже три года и неоднократно возвращаюсь сюда. Карабах в целом потрясающий. Мы прошли весь путь от Шуши до Агдама и вокруг Зангилана, и теперь мы у Худаферинского моста в Джебраиле. Дороги тут становятся все лучше и лучше. Так что Азербайджан проделывает огромную работу по благоустройству Карабаха", - подчеркнул он.

Отметим, что 25-27 июля группа международных путешественников совершила очередную поездку в Карабах и Восточный Зангезур, организованной туристическим клубом MTP (Most Traveled People) - одной из 4 крупнейших сетей путешественников по всему миру. Это уже 11-я по счету поездка MTP. Группу возглавляет Чарльз Вили, который является основателем и руководителем клуба MTP. В международном рейтинге путешественников мира его имя входит в топ-10. До этого Вили 4 раза побывал на освобожденных от оккупации территориях, в 3 из них он возглавлял составы MTP.

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз большими группами.

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