Приятно видеть прогресс по обустройству освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала путешественница из США Виджаялакшми Партасарти (Vijayalakshmi Parthasarthy) во время посещения Физулинского района.

"Последние несколько дней были по-настоящему замечательными. Я никогда раньше не была в Азербайджане. Здесь красиво, и люди очень приветливы. Я точно собираюсь остаться здесь подольше. Хотела бы увидеть побольше мест в этой большой стране. Люди, которые уже посещали эти территории, говорят, что здесь построено много новых зданий и объектов. Очень приятно видеть прогресс в обустройстве освобожденных территорий", - сказала она.

Путешественница из США отметила, что проблема мин на освобожденных территориях очень серьезная.

"Было бы хорошо, если бы международное сообщество объединилось, чтобы найти решение этой проблемы" - добавила она.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз большими группами.

25-27 июля группа международных путешественников совершила очередную поездку в Карабах и Восточный Зангезур, организованную туристическим клубом MTP (Most Traveled People) - одной из 4 крупнейших сетей путешественников в мире. Группу возглавляет Чарльз Вили, который является основателем и руководителем клуба MTP. Его имя входит в топ-10 в международном рейтинге путешественников мира. До этого Вили 4 раза побывал на освобожденных от оккупации территориях, в 3 из них он так же возглавлял делегацию MTP.

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