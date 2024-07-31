Обсуждены перспективы сотрудничество между Азербайджаном и Кореей в сфере здравоохранения

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями одного из ведущих медицинских вузов Кореи - университета Кёнхи (Kyung Hee University).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, поприветствовав гостей, министр здравоохранения подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей.

Теймур Мусаев отметил наличие широкого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения.

"В Республике Корея создана развитая система здравоохранения. Во всем мире приоритетом развития этой сферы выступают цифровые технологии, которые являются важнейшим элементом здравоохранения будущего. Цифровизация обеспечивает доступность и качество услуг без увеличения расходов на здравоохранение. При этом развитие цифровой медицины невозможно без участия государства. Мы заинтересованы в изучении корейского опыта организации системы здравоохранения", - сказал он.

Министр выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.

Отметив высокое гостеприимство азербайджанского народа, представители университета Кёнхи подчеркнули, что подобные встречи очень важны с точки зрения обмена опытом и знаниями.

Также была выражена заинтересованность в плодотворном сотрудничестве с министерством здравоохранения Азербайджана.

Было доведено до внимания, что университетская система Кёнхи считается ведущим учебным заведением в традиционной корейской медицине и включает в себя около 50 вспомогательных научно-исследовательских институтов.

В ходе встречи стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям.

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