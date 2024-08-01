Совместная операция СГБ и ГПС

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Службы государственной безопасности и Государственной пограничной службы Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств были обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере, контрабандным путем ввезенные на территорию Азербайджана гражданами Исламской Республики Иран.

Как сообщает в четверг Day.Az, в результате принятых незамедлительных мер, при попытке забрать наркотики (марихуану) общим весом 74 кг 163 г, которые иностранные граждане спрятали в зеленой полосе вдоль дороги в поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку, были задержаны с поличным граждане Азербайджанской Республики - Гасымов Вели Махир оглу, 1982 года рождения, Искендеров Искендер Джафар оглу, 1988 года рождения, Сулейманзаде Агшин Юсифали оглу, 1993 года рождения и не имеющий гражданства Дашдемиров Чингиз Факралы оглу, 1982 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (Контрабанда наркотических средств группой лиц в сговоре), 234.4.1 и 234.4.3 (Контрабанда наркотических средств в крупном размере группой лиц в сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и вышеупомянутые лица были привлечены к уголовной ответственности.

Расследование по данному факту продолжается.

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