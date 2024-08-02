Азербайджанский флаг вновь развевается на площади Государственного флага в Баку

Флаг Азербайджана вновь поднят на площади Государственного флага в Баку.

Как сообщает Day.Az, площадь Государственного флага отремонтирована, флагшток обновлен.

На обновленном флагштоке поднят азербайджанский флаг.

Отметим, некоторое время назад площадь Государственного флага была закрыта на ремонт.

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