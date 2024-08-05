В новом учебном году в Ханкенди и Ходжалы будут сданы в эксплуатацию школы.

Как сообщает Day.Az, об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

"Текущий ремонт в здании на 132 ученических места для полной средней школы города Ходжалы завершен на 100 процентов",- отметили в министерстве.

Было подчеркнуто, что намеченные на июль работы были завершены.

"Сдача школы в эксплуатацию предусмотрена на текущий год. Также, текущий ремонт проводится и в здании на 624 ученических места для полной средней школы поселка Кяркиджахан города Ханкенди. Запланированные на июль работы (около 45 процентов от общего объема работ) были выполнены. В целом, выполнено 70 процентов работ. В интерьере выполняется отделочные работы, полировка деревянного пола, электро-и сантехнические работы. Сдача в эксплуатацию также предусмотрена на текущий год. Кроме того, в городе Ханкенди предусмотрено проведение ремонтно-строительных работ в общеобразовательном учреждении, сдача в эксплуатацию которого запланировано в текущем году",- добавили в ведомстве.

Напомним, что в соответствии с "I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", на освобожденных территориях проводятся работы по строительству, капитальному ремонту и восстановлению образовательных учреждений.

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