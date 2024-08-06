В азербайджанских вузах начнется обучение по ряду новых специальностей

В квалификационной классификации профессионального образования существует ряд специальностей, которые на сегодняшнем рынке труда не нужны и будут исключены из классификации.

Как передает Day.Az, об этом во вторник в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он отметил, что система профессионального образования реагирует на требования рынка труда более гибко и быстро, чем другие ступени образования.

"Самым важным условием для этого является то, что учреждения профессионального образования, Агентство должны понимать требования работодателей, их потребности. Обычно мы начинаем вводить новые специальности с учетом исследований рынка труда в стране, а также приоритетов экономического развития на ближайшие 5-10 лет. Также во многих случаях мы объявляем набор студентов на новые специальности на основе отраслевых данных, предложений работодателей.

В этом году мы проведем набор студентов по 9 новым специальностям. В квалификационной классификации профессионального образования существует ряд специальностей, которые на сегодняшнем рынке труда не нужны. Они будут исключены из классификации. Поэтому мы начали работу по изменению квалификационной классификации профессионального образования. В следующем году будут введены новые квалификационные классификации профессионального образования", - сказал Керемов.

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