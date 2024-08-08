Джейхун Бакинский и Брендон Стоун реализуют новый проект "Мой Баку" на двух языках

Исполнитель бакинского шансона Джейхун Бакинский и певец и композитор Брендон Стоун реализуют новый проект на песню "Мой Баку" на азербайджанском и русском языках.

Об этом сообщил Day.Az Брендон Стоун.

"Когда Джейхун предложил мне спеть эту песню вместе с ним, я, не задумываясь, согласился. В ней есть свой национальный колорит, и главное - под нее можно танцевать!" - сказал он.

Брендон Стоун известен как автор хитов "Она", "Родители", "Они любили", "Живи, родной Азербайджан". Певец - частый гость в Баку, где регулярно выступает с сольными концертами и участвует в фестивалях, снимает клипы. В конце июля выступал на первом Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

"Много доброты я видел на Земле, но теплей Баку на свете нет нигде. Баку, ты мой город родной, я в тебе нашел любовь и свой покой", - душевно поют исполнители. В ближайшее время будет представлен клип.

8 декабря Брендон Стоун выступит с очередным сольным концертом в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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