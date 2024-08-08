Задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве на крупную сумму
Сотрудниками правоохранительных органов в Баку задержана Ругия Рамазанова, подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Поводом для задержания Р.Рамазановой стало заявление одного из жителей Баку, который сообщил, что женщина обманным путем завладела его денежными средствами в размере 98 930 манатов. Примечательно, что ранее задержанная уже была судима за аналогичные преступления.
В ходе расследования сотрудники Насиминского районного управления полиции также установили, что Р.Рамазанова находилась в розыске по статье 178 (мошенничество) УК АР.
В настоящее время по факту мошенничества продолжается расследование.
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