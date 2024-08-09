https://news.day.az/society/1680780.html В Губе произошло землетрясение
В Губе произошло землетрясение
В Губе произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.
Сообщается, что подземные толчки зафиксированы на глубине 48 км в 00:39 по местному времени.
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