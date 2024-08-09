В Губе произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Сообщается, что подземные толчки зафиксированы на глубине 48 км в 00:39 по местному времени.

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