https://news.day.az/society/1680986.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил пенсии за август по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Отмечается, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре