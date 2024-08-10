На Абшероне автомобиль упал в водоканал

В поселке Шафаг Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, водитель Абусет Алиев не справился с управлением, и автомобиль рухнул в Самур-Абшеронский водоканал.

Автомобиль был извлечен из воды, но сам А. Алиев до сих пор не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.

Стоит отметить, что А. Алиев является ветераном 44-дневной Отечественной войны.

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