https://news.day.az/society/1681107.html На Абшероне автомобиль упал в водоканал
На Абшероне автомобиль упал в водоканал
В поселке Шафаг Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, водитель Абусет Алиев не справился с управлением, и автомобиль рухнул в Самур-Абшеронский водоканал.
Автомобиль был извлечен из воды, но сам А. Алиев до сих пор не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.
Стоит отметить, что А. Алиев является ветераном 44-дневной Отечественной войны.
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