https://news.day.az/society/1685209.html К сведению поступающих в колледжи
К сведению поступающих в колледжи
ГЭЦ объявляет выбор специальностей в средних специальных учебных заведениях на базе общего (9-летнего) среднего образования с 30 августа по 3 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.
Последовательность кодов специальностей определяет сам абитуриент. Помимо специальностей, требующих особых навыков, абитуриенты могут выбирать и другие специальности.
Подробности по ссылке https://eservices.dim.gov.az/ejurnal.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре