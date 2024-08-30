К сведению поступающих в колледжи

ГЭЦ объявляет выбор специальностей в средних специальных учебных заведениях на базе общего (9-летнего) среднего образования с 30 августа по 3 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Последовательность кодов специальностей определяет сам абитуриент. Помимо специальностей, требующих особых навыков, абитуриенты могут выбирать и другие специальности.

Подробности по ссылке https://eservices.dim.gov.az/ejurnal.

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