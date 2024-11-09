https://news.day.az/society/1705663.html Смертельное отравление в Гяндже В Гяндже зарегистрирован случай смертельного отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница М. Ибрагимова (1956 г.р.) отравилась уксусной кислотой. Женщину срочно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. В настоящее время проводится расследование по данному инциденту.
Смертельное отравление в Гяндже
В Гяндже зарегистрирован случай смертельного отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница М. Ибрагимова (1956 г.р.) отравилась уксусной кислотой.
Женщину срочно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось.
В настоящее время проводится расследование по данному инциденту.
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