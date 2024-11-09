Смертельное отравление в Гяндже

В Гяндже зарегистрирован случай смертельного отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница М. Ибрагимова (1956 г.р.) отравилась уксусной кислотой.

Женщину срочно госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось.

В настоящее время проводится расследование по данному инциденту.