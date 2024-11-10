Дорожная полиция обратилась к водителям

Не садитесь за руль в сонном состоянии, обращайте внимание на исправность автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к водителям в связи с праздниками.

Сообщается, что в связи с праздниками увеличилось число людей, выехавших в регионы. В настоящее время в Азербайджане наблюдается типичная для сезона дождливая и туманная погода. Эти факторы также оказывают непосредственное влияние на безопасность дорожного движения.

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей, отправляющихся в поездку.

В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что дождливая погода сохранится до завтра.

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