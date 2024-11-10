https://news.day.az/society/1705842.html Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине 10 ноября на территории села Гюлистан Геранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглы получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной подразделениями вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине
10 ноября на территории села Гюлистан Геранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглы получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной подразделениями вооруженных сил Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Военнослужащий был немедленно эвакуирован в близлежащий военно-медицинский центр, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре