Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине

10 ноября на территории села Гюлистан Геранбойского района военнослужащий азербайджанской армии Ибрагимов Гадим Халиг оглы получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной подразделениями вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащий был немедленно эвакуирован в близлежащий военно-медицинский центр, его состояние оценивается как удовлетворительное.