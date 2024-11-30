https://news.day.az/society/1711814.html Азербайджанец избран депутатом городского совета в Кыргызстане - ФОТО Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов при поддержке Общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" избран депутатом городского совета Канта.
Азербайджанец избран депутатом городского совета в Кыргызстане - ФОТО
Представитель азербайджанской диаспоры Салим Керимов при поддержке Общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана "Бирлик" избран депутатом городского совета Канта.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в Канте, где проживает больше всего азербайджанцев в Кыргызстане, есть улица, названная в честь выдающегося государственного деятеля тюркского мира, великого лидера Гейдара Алиева.
Сообщается, что в 2016 году между городом Кант и Губинским районом был подписан меморандум о побратимстве.
Отметим, что помимо общественной деятельности, Салим Керимов занимается предпринимательством и благотворительной деятельностью.
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