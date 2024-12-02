Что делать, если вас обманули со скидками в Черную пятницу?

В последние годы в магазинах и заведениях общественного питания всё чаще проводятся акции, приуроченные к различным датам. Например, как "Чёрная пятница". Однако в этом году в социальных сетях появились сообщения и вопросы от граждан, сомневающихся в честности таких скидок.

Как передает Day.Az, по этому вопросу высказался член Коллегии адвокатов Азербайджана Джаваншир Гасымзаде в комментарии изданию Modern. Он отметил, что действия компаний, нарушающих права потребителей, регулируются Законом "О защите прав потребителей" и Административным кодексом Азербайджанской Республики.

Согласно статье 18 Закона "О защите прав потребителей", государственная политика направлена на предотвращение обмана потребителей через предоставление ложной, неполной или искажённой информации о товарах (услугах), их происхождении, качестве, сроках годности, условиях продажи и ценах. Это также касается случаев недобросовестной рекламы.

Эксперт добавил, что статья 447 Административного кодекса предусматривает ответственность за нарушение прав потребителей, если ущерб составляет менее 100 манатов. В таких случаях:

физические лица штрафуются на сумму от 350 до 500 манатов ,

, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов ,

, юридические лица - от 4000 до 6000 манатов.

Статья 428 Кодекса регламентирует наказание за использование заведомо ложной информации в рекламе:

штрафы для физических лиц составляют от 200 до 500 манатов ,

, для должностных лиц - от 800 до 1200 манатов ,

, для юридических лиц - от 4000 до 6000 манатов.

Гасымзаде подчеркнул, что, согласно Закону "О рекламе", реклама не должна вводить потребителей в заблуждение или дискредитировать товары конкурентов. Также в акциях, связанных с изменением цен, обязательно должны быть указаны: