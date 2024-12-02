В Баку задержан мошенник, присвоивший $250 тыс.

Сотрудники полиции Бинагадинского и Низаминского районов задержали двух подозреваемых в мошенничестве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали 34-летнего Э.Гезелова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 251 000 долларов США.

Также сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского РУП задержали 46-летнего В.Рзаева, который подозревается в мошенничестве на сумму 10 000 долларов США.

По данным фактам ведётся расследование.