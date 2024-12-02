https://news.day.az/society/1712109.html В Баку задержан мошенник, присвоивший $250 тыс. Сотрудники полиции Бинагадинского и Низаминского районов задержали двух подозреваемых в мошенничестве. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
В Баку задержан мошенник, присвоивший $250 тыс.
Сотрудники полиции Бинагадинского и Низаминского районов задержали двух подозреваемых в мошенничестве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержали 34-летнего Э.Гезелова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 251 000 долларов США.
Также сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского РУП задержали 46-летнего В.Рзаева, который подозревается в мошенничестве на сумму 10 000 долларов США.
По данным фактам ведётся расследование.
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