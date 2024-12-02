Пожар в школе в Хырдалане

В школе №5 имени В.Ю.Мусибова города Хырдалан Абшеронского района произошел пожар.

Как передает Day.Az, cогласно заявлению Абшерон-Хызинского регионального управления образования, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительном щитке электропроводки. Благодаря заранее предпринятым мерам противопожарной безопасности, пожар не распространился. Ученики и учителя были эвакуированы в безопасное место в соответствии с планом эвакуации, их здоровью ничего не угрожает.

Во время пожара повреждения получил только распределительный щиток, здание учебного заведения осталось целым.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование причин происшествия. Для обеспечения бесперебойного учебного процесса проводятся необходимые меры, включая восстановление электрической системы школы в кратчайшие сроки.