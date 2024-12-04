Как не стать жертвой обмана при оформлении соцпомощи?

В последнее время в социальных сетях активизировались мошенники, обещающие помощь в оформлении адресной социальной помощи за определенную плату. Они проводят многочасовые прямые эфиры на платформе TikTok, привлекая доверчивых граждан. Люди, принимая мошенников за сотрудников соответствующих учреждений, порой соглашаются на их условия.

Как сообщил Bizim.Media пресс-секретарь Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили, лица, размещающие такие объявления, нацелены на обман малоимущих граждан и присвоение их денег, передает Day.Az.

По его словам, для регистрации и подачи заявления на адресную государственную социальную помощь не требуется никаких оплат. Вся необходимая информация доступна на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты населения (social.gov.az) и Государственного фонда социальной защиты (dsmf.gov.az) в разделе "Адресная государственная социальная помощь". Там же можно бесплатно подать онлайн-заявление на получение выплат.

Ведомство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников, предлагающих помощь за вознаграждение. Министерство напоминает, что подача заявления на выплаты - это бесплатная процедура, не требующая посредников.