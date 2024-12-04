Новые дорожные знаки в Баку

На проспекте Ходжалы и улице Афияддина Джалилова в Хатаинском районе были установлены дорожные знаки, которые указывают на время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.

Как сообщает Day.Az, эту информацию предоставило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что запрет на въезд других транспортных средств на эти полосы действует исключительно в указанные на знаке часы.

"Штраф за выезд на полосу для автобусов составляет 100 манатов и 2 штрафных балла.

С учетом важности таких полос для обеспечения комфортного и безпрепятственного движения общественного транспорта без потерь времени, мы призываем всех участников дорожного движения соблюдать установленные правила. В дальнейшем подобные дорожные знаки, указывающие время действия автобусных полос, будут установлены и на других улицах и проспектах", - говорится в сообщении.