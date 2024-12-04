Утвержден список сведений, передаваемых операторами малых электромобилей

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Список сведений о поездках и операторах, передаваемых операторами малых электромобилей для контроля за их арендой, скоростными параметрами и местоположением".

Как сообщает в среду Day.Az, данное решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в соответствии с законом "О дорожном движении", операторы малых электромобилей обязаны передавать в центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции МВД и в информационную систему Агентства наземного транспорта Азербайджана, действующего в структуре министерства цифрового развития и транспорта, следующие данные:

Название и ВОЭН юридического лица - оператора малого электромобиля или фамилия, имя, отчество и ВОЭН индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой;

Идентификационная информация, установленная производителем малого электромобиля, а также идентификационный номер, присвоенный оператором;

Идентификационный номер поездки на малом электромобиле, место начала и окончания поездки, дата и время поездки, а также информация о маршруте и скорости движения в процессе поездки.