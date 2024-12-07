"Желтое" и "оранжевое" предупреждение в связи с ветреной погодой

В Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желто-оранжевое предупреждение в связи с ожидаемой 8 декабря ветреной погодой.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечалось, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хачмазе, Хызы, Губе, Гусаре, Гобустане, Сальяне, Нефтчале юго-восточный ветер будет дуть с перерывами, скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому предупреждению.

В Шабране и Сиязане ожидается кратковременный юго-восточный ветер, скорость ветра составит 20,8-28,4 м/с. Это также соответствует оранжевому предупреждению.