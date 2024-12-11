В Баку обсуждают лидерские достижения и карьерное развитие женщин в Азербайджане

В Баку проходит мероприятие на тему "Лидерские достижения в продвижении работы и карьерном развитии женщин в Азербайджане".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проводится при поддержке Всемирного банка в рамках программы оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF).

В мероприятии принимают участие менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Штальмейстер, руководитель департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Айбениз Исмаилова, ведущий специалист департамента человеческих ресурсов Бакинского порта Нурана Мурадова, главный советник Всемирного банка по гендерным вопросам Шамсия Мустафаева и другие.

На мероприятии будут представлены основные результаты гендерной оценки, проведенной в Бакинском порту и на Азербайджанских железных дорогах, достижения в области повышения занятости женщин в нескольких азербайджанских компаниях, а также будет представлена информация об онлайн-курсе по охране здоровья и труда на рабочем месте, разработанном Всемирным банком на азербайджанском языке.

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