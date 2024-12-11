Азербайджан избран членом Комитета по контролю за управлением ВОЗЖ

Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета по контролю за управлением Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ).

Как сообщает Day.Az, об этом в среду уведомило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в состав Комитета входят 16 стран, включая Азербайджан, Китай, Австралию, Австрию, Норвегию, Ирландию, Канаду и Чили.

Комитет был создан в этом году на 91-й сессии высшего генерального совета ВОЗЖ. Его главной целью является обновление нормативных документов Организации, мониторинг финансового управления, а также совершенствование регулирования приоритетных вопросов в области здравоохранения животных на глобальном уровне.

Работа Комитета будет координироваться секретариатом, расположенным в штаб-квартире ВОЗЖ. Также планируется проведение встреч между представителями стран-членов, участие консультантов и экспертов в соответствующих областях. Комитет подготовит и представит руководству ВОЗЖ "Отчет о результатах оценки по институциональному, техническому и финансовому менеджменту".

Азербайджан в Комитете будет представлять Галиб Абдулалиев - представитель страны в ВОЗЖ, заведующий отделом здоровья животных и биологической безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики, главный государственный ветеринарный инспектор республики.