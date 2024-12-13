Кто может быть освобожден от военной службы в мирное время?

В Азербайджане устанавливаются случаи освобождения граждан от призыва на срочную действительную военную службу в мирное время и их перевода в запас.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В мирное время от срочной действительной военной службы освобождаются и зачисляются в запас следующие категории граждан:

- граждане, имеющие ученую степень доктора философии и доктора наук;

- призывники, признанные по состоянию здоровья негодными к действительной военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время;

- призывники, которые по различным причинам не прошли срочную действительную военную службу до достижения установленного возраста;

- призывники, направленные для прохождения альтернативной службы;

- лица, прошедшие срочную действительную военную службу или освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в соответствии с законодательством страны, гражданином которой они ранее были, до принятия гражданства Азербайджанской Республики или признания принадлежности к гражданству Азербайджанской Республики (за исключением лиц, оба родителя которых на момент рождения этих лиц были гражданами Азербайджанской Республики).

Недавно сообщалось, что в Азербайджане снижается возрастной предел для создания резервистов.