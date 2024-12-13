В Азербайджане снижается возрастной предел для создания резервистов

Снижается возрастной предел для создания резервного личного состава ВС Азербайджана.

Об этом говорится в поправке в Положение о воинской обязанности и военной службе, передает Day.Az.

В настоящее время в резервный личный состав привлекаются граждане призывного возраста (18-35 лет) мужского пола, признанные по решению районных (городских) призывных комиссий непригодными к военной службе в мирное время; граждане, получившие отсрочку от действительной военной службы в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "Об основаниях призыва на военную службу в Азербайджанской Республике", или граждане мужского пола, получившие отсрочку от действительной военной службы в соответствии с указами соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики и не прошедшие военную службу до последнего призывного возраста (35 лет), либо другие категории граждан.

Согласно изменению, возрастной предел снижается с 35 лет до 30.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане могут снизить верхний предел призывного возраста.