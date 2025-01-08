В Азербайджане задержали популярную тиктокершу
В Азербайджане задержана популярная тиктокерша Нурдан Юсифова, известная как Nurdan.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, ее арест связан с полицейской операцией, направленной на борьбу с пропагандой безнравственности в социальных сетях.
Суд Бинагадинского района избрал для Юсифовой меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Нурдан Юсифовой предъявлено обвинение по статье 234.1-1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) Уголовного кодекса Азербайджана.
Отмечается, что расследование по делу "TikTok" находится в ведении Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.
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