В Азербайджане задержали популярную тиктокершу

В Азербайджане задержана популярная тиктокерша Нурдан Юсифова, известная как Nurdan.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, ее арест связан с полицейской операцией, направленной на борьбу с пропагандой безнравственности в социальных сетях.

Суд Бинагадинского района избрал для Юсифовой меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Нурдан Юсифовой предъявлено обвинение по статье 234.1-1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отмечается, что расследование по делу "TikTok" находится в ведении Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.