Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней

Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az.

Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.