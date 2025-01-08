https://news.day.az/society/1721486.html Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az. Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней
Для муниципальных выборов будет напечатано 685 наименований бюллетеней.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на заседании ЦИК 8 января, сообщает Day.Az.
Отметим, что муниципальные выборы пройдут 29 января.
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