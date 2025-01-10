https://news.day.az/society/1721913.html В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий К сведению пенсионеров Хорошая новость для пенсионеров
В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий
Государственный фонд социальной защиты сообщил о выплатах пенсий за январь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.
Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.
Отмечается, что пенсионные выплаты для остальных регионов страны, а также для граждан, имеющих право на пенсии по льготным условиям, будут осуществлены в течение месяца в соответствии с установленным графиком.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.
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