В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий

Государственный фонд социальной защиты сообщил о выплатах пенсий за январь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Об этом Day.Az сообщили в ГФСЗ.

Отмечается, что пенсионные выплаты для остальных регионов страны, а также для граждан, имеющих право на пенсии по льготным условиям, будут осуществлены в течение месяца в соответствии с установленным графиком.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вырастут зарплаты более 700 тысяч человек.