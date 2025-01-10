https://news.day.az/society/1721927.html Обнародован список кандидатов в члены муниципалитетов в Азербайджане Определены кандидаты по округам на муниципальных выборах. Как сообщает Day.Az, список кандидатов размещен на сайте Центральной избирательной комиссии Азербайджана. Со списком можно ознакомиться перейдя по ссылке. Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
Обнародован список кандидатов в члены муниципалитетов в Азербайджане
Определены кандидаты по округам на муниципальных выборах.
Как сообщает Day.Az, список кандидатов размещен на сайте Центральной избирательной комиссии Азербайджана.
Со списком можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Отметим, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре