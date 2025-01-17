https://news.day.az/society/1723552.html

Назначен директор Регионального центра ASAN xidmət в Шуше - ФОТО

Ульви Гасанзаде назначен директором Регионального центра Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN xidmət) в городе Шуша. Об этом в пятницу Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства. Отметим, что Ульви Гасанзаде имеет долгий опыт работы в ASAN xidmət.