Назначен директор Регионального центра ASAN xidmət в Шуше

Ульви Гасанзаде назначен директором Регионального центра Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN xidmət) в городе Шуша.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью Госагентства.

Отметим, что Ульви Гасанзаде имеет долгий опыт работы в ASAN xidmət.