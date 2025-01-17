Азербайджанские студенты могут получить больше мест на медфакультетах Венгрии

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Тамашом Йозефом Тормой.

Как сообщили Day.Az в Минздраве, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения и медицинской науки.

По словам министра, сотрудничество в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Венгрией осуществляется в рамках международных организаций, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения и Организации тюркоязычных государств.

"Также динамично развивается двустороннее сотрудничество в сфере медицинского образования. Помимо этого, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с венгерскими университетами Semmelweis и Pecs", - отметил министр.

Подчеркнув, что фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей современности, Т.Мусаев также указал на динамичное сотрудничество в этой сфере.

"Исторически венгерская фармацевтическая отрасль отличается высококачественной продукцией. Хочу также отметить, что некоторые медучреждения Азербайджана оснащены медицинскими приборами венгерского производства", - сказал он.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Посол Венгрии прежде всего выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Подчеркнув, что межгосударственные отношения находятся на высоком уровне во всех сферах, в том числе в здравоохранении, Тамаш Йозеф Торма отметил, что в 2020 году между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинской науки.

Посол также указал на наличие новых возможностей для взаимодействия в сфере медицинского образования.

"Есть реальные предпосылки для того, чтобы в будущем число азербайджанских студентов, получающих медицинское образование в Венгрии, возросло", - отметил дипломат.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и потенциальные возможности развития азербайджано-венгерского сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки, а также перспективы двустороннего взаимодействия в сфере лекарственных средств и другой фармацевтической продукции.