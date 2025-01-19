https://news.day.az/society/1723930.html Опубликованы фото школьников, погибших в аварии в Имишли Появились фотографии двух несовершеннолетних, погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе. Как передает Day.Az, фотографии ыи распространены в соцсетях. Сообщается, что дети учились в средней школе имени И.Сафарова в селе Ялавадж.
Опубликованы фото школьников, погибших в аварии в Имишли
Появились фотографии двух несовершеннолетних, погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.
Как передает Day.Az, фотографии ыи распространены в соцсетях.
Сообщается, что дети учились в средней школе имени И.Сафарова в селе Ялавадж.
Ранее мы сообщали, что в Имишли автомобиль сбил насмерть школьников.
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