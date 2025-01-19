Опубликованы фото школьников, погибших в аварии в Имишли

Появились фотографии двух несовершеннолетних, погибших в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе.

Как передает Day.Az, фотографии ыи распространены в соцсетях.

Сообщается, что дети учились в средней школе имени И.Сафарова в селе Ялавадж.

Ранее мы сообщали, что в Имишли автомобиль сбил насмерть школьников.