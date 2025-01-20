Ханкенди накрыло снежное покрывало

Снегопад, начавшийся сегодня утром, окутал город Ханкенди и его окрестности белым покрывалом.

Снежный слой в городской местности достиг нескольких сантиметров. Местные жители встретили снег с большой радостью, а зимняя природа добавила особую красоту городу. Белое покрывало словно окутало природу, придавая ей волшебное очарование.

 

Day.Az представляет завораживающую снежную панораму Ханкенди: