https://news.day.az/society/1724157.html Ханкенди накрыло снежное покрывало - Фоторепортаж Снегопад, начавшийся сегодня утром, окутал город Ханкенди и его окрестности белым покрывалом. Снежный слой в городской местности достиг нескольких сантиметров. Местные жители встретили снег с большой радостью, а зимняя природа добавила особую красоту городу. Белое покрывало словно окутало природу, придавая ей волшебное очарование.
Ханкенди накрыло снежное покрывало - Фоторепортаж
Снегопад, начавшийся сегодня утром, окутал город Ханкенди и его окрестности белым покрывалом.
Снежный слой в городской местности достиг нескольких сантиметров. Местные жители встретили снег с большой радостью, а зимняя природа добавила особую красоту городу. Белое покрывало словно окутало природу, придавая ей волшебное очарование.
Day.Az представляет завораживающую снежную панораму Ханкенди:
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