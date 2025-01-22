Состоялось заседание комитета парламента Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей

22 января состоялось первое заседание на весенней сессии 2025 года комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Открывая заседание, председатель комитета Хиджран Гусейнова сказала, что в повестку дня заседания включены три вопроса. Сначала председатель комитета представила первый вопрос повестки дня - отчет о работе, проделанной в комитете по делам семьи, женщин и детей во время осенней сессии Милли Меджлиса 2024 года. Было отмечено, что за прошедшую сессию состоялось 11 заседаний комитета, на которых было рассмотрено 20 вопросов. В ходе сессии были приняты 6 законопроектов в трех чтениях и 1 законопроект в первом чтении.

В период осенней сессии председатель и члены комитета принимали активное участие в международных мероприятиях, встречах как за рубежом, так и в парламенте, а также в рамках COP29. За отчетный период было рассмотрено более 350 заявлений, писем и документов различного характера, поступивших в комитет, и приняты соответствующие меры.

О проекте плана работы комитета по вопросам семьи, женщин и детей на весеннюю сессию 2025 года Хиджран Гусейнова сообщила, что на предстоящей сессии запланированы обсуждение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы, проведение слушаний по дальнейшему укреплению института семьи и другие вопросы. Затем был представлен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Было отмечено, что в соответствии со статьей 5 закона Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", дети из указанных категорий, а также лица из их числа при окончании общеобразовательных, профессиональных и средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, в порядке, утвержденном соответствующим органом исполнительной власти, получают сезонную одежду и обувь, им также выплачивается единовременное пособие в размере не менее двукратного размера средней заработной платы по республике. Как видно из закона, не уточняется, за какой период исчисляется средняя заработная плата по республике при выплате единовременного пособия. Как показывает практика, средняя заработная плата меняется по месяцам и годам. В то же время, тот факт, что одежда и обувь, выдаваемые в соответствии с действующими нормами, не отвечают потребностям лиц указанной категории, а предоставляемая взамен денежная компенсация не соответствует средней рыночной цене указанной сезонной продукции, делает подобные гарантии практически неактуальными. На основании вышеуказанного предлагается внести соответствующие изменения в часть 6 статьи 5 закона с целью введения более эффективного принципа социального обеспечения, устранения неопределенности в законодательстве, предоставления единовременного денежного пособия в конкретной сумме и тем самым повышения удовлетворенности граждан.

При обсуждении вопросов повестки заседания выступили заместитель председателя комитета Жаля Алиева, члены комитета Тамам Джафарова, Парвин Керимзаде, Севиндж Гусейнова, Мехрибан Велиева, высказав свои замечания и предложения. Присутствовавший на заседании завотделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев внес ясность в поднятые темы и ответил на вопросы.

На заседании был признан удовлетворительным отчет комитета о проделанной работе в период осенней сессии 2024 года, утвержден план работы на весеннюю сессию 2025 года, а законопроект рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

В заседании приняли участие депутаты Кенуль Нуруллаева, Мушфиг Мамедли и другие официальные лица.