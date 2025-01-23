Почему не считываются фискальные и QR-коды на чеках?

Многие граждане сообщают о проблемах со сканированием фискальных и QR-кодов на чеках, которые выдают некоторые магазины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, покупатели сталкиваются с трудностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС) из-за некачественных чеков.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов подчеркнул, что возврат НДС является частью государственной социальной программы.

"Надлежащее оформление чеков по НДС - это право потребителей, нарушение которого требует обращения на горячую линию 195," - подчеркнул он.

Подробнее - в сюжете ARB TV.