https://news.day.az/society/1724791.html Почему не считываются фискальные и QR-коды на чеках? - ВИДЕО Многие граждане сообщают о проблемах со сканированием фискальных и QR-кодов на чеках, которые выдают некоторые магазины. Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, покупатели сталкиваются с трудностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС) из-за некачественных чеков.
Почему не считываются фискальные и QR-коды на чеках? - ВИДЕО
Многие граждане сообщают о проблемах со сканированием фискальных и QR-кодов на чеках, которые выдают некоторые магазины.
Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, покупатели сталкиваются с трудностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС) из-за некачественных чеков.
Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов подчеркнул, что возврат НДС является частью государственной социальной программы.
"Надлежащее оформление чеков по НДС - это право потребителей, нарушение которого требует обращения на горячую линию 195," - подчеркнул он.
Подробнее - в сюжете ARB TV.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре