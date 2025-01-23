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Почему не считываются фискальные и QR-коды на чеках? - ВИДЕО

Многие граждане сообщают о проблемах со сканированием фискальных и QR-кодов на чеках, которые выдают некоторые магазины. Как передает Day.Az со ссылкой на ARB TV, покупатели сталкиваются с трудностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС) из-за некачественных чеков.