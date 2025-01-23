В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль в честь 150-летия национальной прессы.

Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.

В рамках этого законопроекта планируется внести изменения в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" для учреждения юбилейной медали "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".

Данный вопрос включен в повестку дня заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса, которое состоится 24 января.