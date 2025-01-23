В Баку остановили незаконные работы на архитектурном памятнике

Бакинское региональное управление Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры 9 января выявило факт вмешательства в архитектурный памятник местного значения (инвентарный номер 5595), расположенный по адресу Ясамальский район, улица Ростроповичей, 19.

Как сообщили Day.Az в региональном управлении, при осмотре памятника было установлено, что на нем ведутся незаконные работы по сносу.

Сообщается, что совместно с приглашенными на территорию сотрудниками соответствующих государственных органов работы по сносу были приостановлены. Сделано предупреждение о недопустимости вмешательства в фасад объекта культуры.

Тем не менее, 19 января было обнаружено, что незаконные работы по сносу возобновлены. По этой причине совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре незаконные работы были приостановлены.

Мероприятия по возвращению памятника в прежнее состояние продолжаются.

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