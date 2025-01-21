Азербайджанские заповедники привлекают больше посетителей

В 2024 году количество посетителей заповедников и музеев Азербайджана, находящихся в ведении Государственного агентства по туризму, увеличилось на 35 процентов.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время вход в Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" и Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", находящиеся в ведении Государственного агентства по туризму платный.

Отмечается, что для местных и иностранных посетителей открыты Албанский храм в составе Историко-архитектурного заповедника "Киш", Ханский дворец в составе Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары баш", дом Шекихановых, Шекинский музей народного прикладного искусства, Шекинская государственная картинная галерея, а также Историко-краеведческий музей Лагича, входящий в состав Лагичского государственного историко-культурного заповедника, Музей бани в составе Басгалского государственного историко-культурного заповедника и мавзолей "Дири Баба".

Количество посетителей указанных заповедников и музеев, купивших билеты в 2024 году, увеличилось на 35 процентов и составило 663 459 человек (из них 460 331 - иностранный гражданин, а 203 128 - граждане Азербайджана). В отличие от предыдущих лет, в 2024 году около 70 процентов посетителей составляли иностранцы, что на 48 процентов больше иностранных туристов по сравнению с 2023 годом.

Отметим, что школьники, инвалиды и ветераны войны, семьи шехидов и иностранные туристы до 12 лет имеют право на бесплатный вход в указанные комплексы, заповедники и музеи. В течение 2024 года 107 213 человек бесплатно посетили соответствующие комплексы, заповедники и музеи.

Из 5 786 259 манатов, полученных от продажи билетов в 2024 году, 866 205 манатов были уплачены в государственный бюджет в качестве НДС. Таким образом, по сравнению с 2023 годом было зафиксировано увеличение суммы полученных доходов более чем на 72 процента.

Кроме того, из 22 352 человек, посетивших Туристический комплекс грязевых вулканов, доступный для местных и иностранных туристов с 13 июня 2024 года, 88 процентов составляли иностранцы. В 2024 году комплекс получил от продажи билетов 310 829 манатов, из которых 47 414 манатов были уплачены в государственный бюджет в качестве НДС.

Стоимость входа в заповедники и музеи, подведомственные Агентству, составляет 2 маната для местных жителей (5 манатов в Туристическом комплексе грязевых вулканов) и 1 манат для студентов (3 маната в Туристическом комплексе грязевых вулканов). Для иностранных граждан цена колеблется в пределах 5-15 манатов.

Для обеспечения удобства посетителей продажи билетов также осуществляются в соответствующих кассах комплексов, заповедников и музеев, а также через онлайн-платформу iticket.az.