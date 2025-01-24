В Хачмазе задержаны интернет-мошенник и телефонный аферист
Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции задержали Ниджата Фарманзаде, который обманул 26 человек, совершив мошенничество в разное время.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе следствия выяснилось, что задержанный звонил родственникам своих знакомых, входил в доверие и убеждал их в том, что их близким срочно требуются деньги. Таким способом Фарманзаде сумел обмануть потерпевших на общую сумму 8 613 манатов.
Кроме того, в рамках других мероприятий был задержан еще один житель района, Нурлан Байрамов, который оформлял онлайн-кредиты на чужие имена без согласия владельцев данных.
В настоящее время по обоим случаям продолжается следствие.
Ранее мы сообщали, что в Баку арестован онлайн-мошенник.
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