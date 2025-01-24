В Хачмазе задержаны интернет-мошенник и телефонный аферист

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции задержали Ниджата Фарманзаде, который обманул 26 человек, совершив мошенничество в разное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе следствия выяснилось, что задержанный звонил родственникам своих знакомых, входил в доверие и убеждал их в том, что их близким срочно требуются деньги. Таким способом Фарманзаде сумел обмануть потерпевших на общую сумму 8 613 манатов.

Кроме того, в рамках других мероприятий был задержан еще один житель района, Нурлан Байрамов, который оформлял онлайн-кредиты на чужие имена без согласия владельцев данных.

В настоящее время по обоим случаям продолжается следствие.

Ранее мы сообщали, что в Баку арестован онлайн-мошенник.