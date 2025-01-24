В Баку арестован онлайн-мошенник

В Насиминское районное управление полиции поступило коллективное заявление от граждан, которые сообщили, что некий Руфат, представляясь руководителем компании, организующей онлайн-работу, обманул их, пообещав проведение обучающих курсов по онлайн-торговле. Злоумышленник мошенническим путем присвоил деньги потерпевших.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали 27-летнего Руфата Ширалиева.

Расследование установило, что Ширалиев, используя социальную сеть Instagram, позиционировал себя как руководителя компании, которая, как выяснилось, не имела официальной регистрации. Он снимал видео, в которых рекламировал курсы по онлайн-торговле на платформе Shopify. Злоумышленник утверждал, что участники курса смогут получать высокий доход, чем вызывал интерес людей и под различными предлогами получал их деньги.

Кроме того, установлено, что Ширалиев обманывал людей, предлагая им приобрести якобы готовый бизнес, а также под предлогом установки программного обеспечения на ноутбуки участников курсов завладевал их техникой. Позже ноутбуки сдавались в ломбарды.

На данный момент следственные мероприятия продолжаются. Всех пострадавших от действий Руфата Ширалиева просят сообщить об этом в правоохранительные органы.