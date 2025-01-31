На бакинском маршруте обновят автобсуы

В Баку обновляют автобусы на маршруте №38, который соединяет Транспортный обменный центр "Кероглу" с поселком Кешля, станцией метро "Гянджлик" и Азербайджанским медицинским университетом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

С 1 февраля пассажирам будут предоставлены 15 новых автобусов марки "Yutong", оснащённых современной и экологически чистой CNG-технологией.

"Введение в эксплуатацию новых автобусов на маршрут приведет к уменьшению интервала движения до 6-7 минут. Оплата в автобусах осуществляется безналично. В рамках улучшения качества обслуживания пассажиров, процесс обновления автобусов на маршрутах будет продолжаться поэтапно", - говорится в сообщении ведомства.