В Азербайджане закупят медпринадлежности для диспансеризации детей

В Азербайджане продолжаются комплексные профилактические, диагностические и лечебно-оздоровительные мероприятия с целью сохранения здоровья детей, обеспечения их нормального физического развития и выявления заболеваний на начальном этапе.

Как сообщает Day.Az, будет ввезено соответствующее медицинское оборудование и расходные материалы в рамках мероприятий по обязательной диспансеризации детей.

В связи с этим уже завершены подготовительные работы со стороны юридического лица публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "VITTA elmi-texniki" и заключила договор стоимостью 2 миллиона манатов.

Отметим, что компания, которой поручено приобретение оборудования и принадлежностей медицинского назначения, прошла государственную регистрацию в 2008 году. Законным представителем ООО является Гулиев Кямиль Башир оглу.