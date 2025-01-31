В Азербайджане закупят медпринадлежности для диспансеризации детей
В Азербайджане продолжаются комплексные профилактические, диагностические и лечебно-оздоровительные мероприятия с целью сохранения здоровья детей, обеспечения их нормального физического развития и выявления заболеваний на начальном этапе.
Как сообщает Day.Az, будет ввезено соответствующее медицинское оборудование и расходные материалы в рамках мероприятий по обязательной диспансеризации детей.
В связи с этим уже завершены подготовительные работы со стороны юридического лица публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).
Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "VITTA elmi-texniki" и заключила договор стоимостью 2 миллиона манатов.
Отметим, что компания, которой поручено приобретение оборудования и принадлежностей медицинского назначения, прошла государственную регистрацию в 2008 году. Законным представителем ООО является Гулиев Кямиль Башир оглу.
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