В Азербайджане появятся центры кремации

В Азербайджане планируется создание центров кремации для проведения захоронений путем сожжения тел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, Азербайджан является светским государством, где проживают представители различных религий и вероисповеданий, и их свобода вероисповедания полностью обеспечивается. В связи с этим будет создана необходимая инфраструктура для кремации, чтобы в будущем граждане, исповедующие допускающие такой способ захоронения религии, могли реализовать свое право в рамках закона.

Депутат также отметил, что в настоящее время ведутся исследования по созданию таких специализированных центров. При этом он подчеркнул, что число людей, желающих кремировать тело после смерти, пока остается небольшим, и эта практика не является массовой.

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