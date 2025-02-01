Milli.Az отмечает 15-летие

Сегодня Milli.Az отмечает свое 15-летие.

За короткое время после запуска сайт вошёл в число самых читаемых интернет-ресурсов Азербайджана.

За эти годы портал стал более функциональным, привлёк широкую аудиторию и продолжает увеличивать число своих читателей. Коллектив Milli.Az представил пользователям совершенно новый проект, соответствующий последним мировым тенденциям.

С первого дня своей работы Milli.Az выбрал путь предоставления точных и достоверных новостей, экспертных мнений и объективной информации. Стабильный рост портала связан с высоким спросом на контент, информацию и новости, публикуемые на портале. Развитие и постоянное совершенствование Milli.Az стали логичным результатом его успеха.

За 15 лет, что является относительно небольшим сроком для серьёзного веб-ресурса, Milli.Az завоевал множество наград, приобрёл широкую популярность и стал одним из ведущих средств массовой информации Азербайджана.

Деятельность портала направлена не только на оперативное, объективное и своевременное информирование читателей о событиях, но и на общий вклад в развитие информационного пространства Азербайджана.

Day.Az поздравляет коллектив Milli.Az и желает им новых больших успехов!