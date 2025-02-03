https://news.day.az/society/1727361.html Стало известно, сколько человек нарушили госграницу Азербайджана в январе В январе 2025 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 30 человек. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, из них 9 человек были гражданами Азербайджана, 18 - Пакистана, 2 - Ирана и 1 - Узбекистана.
Стало известно, сколько человек нарушили госграницу Азербайджана в январе
В январе 2025 года за нарушение государственной границы Азербайджана были задержаны 30 человек.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу, из них 9 человек были гражданами Азербайджана, 18 - Пакистана, 2 - Ирана и 1 - Узбекистана.
Кроме того, в рамках борьбы с незаконной миграцией были задержаны 8 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с фальшивыми печатями и чужими паспортами.
Также за нарушение правил пограничного режима были задержаны 898 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры
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