ГПС Азербайджана назвала число задержанных в январе разыскиваемых лиц

В январе в результате мер по борьбе с преступностью 288 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами, были задержаны и переданы в соответствующие органы, был предотвращен выезд за пределы страны 444 лиц, которым запрещен выезд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

В то же время было отмечено, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено и изъято из незаконного оборота 167 килограммов 336 граммов наркотических средств и 16867 таблеток сильнодействующих наркосодержащих средств.

Также в результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 3 миллиона 242 тысячи 178 манатов, в том числе 1 шумовой пистолет, алкогольные напитки и табачные изделия.

Ранее мы сообщали, сколько человек нарушили госграницу Азербайджана в январе.