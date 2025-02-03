Председатель ЦИК Азербайджана о недопуске съемок на избирательных участках
На избирательных участках нельзя проводить съемки без согласия сторон.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов во время заседания ЦИК.
"Если кто-то на избирательном участке не желает попадать в кадр во время съемок, его не следует снимать. Если гражданин дает разрешение, его можно снимать. То есть неправильно снимать человека против его воли", - отметил он.
Напомним, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.
В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.
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